Après l’efficace “Gotta Get Through Till Monday”, Cassia nous dévoile “Right There” accompagné de son clip ! C’est à découvrir sur aficia.

C’est l’un de nos coups de cœur en termes de groupes anglophones : Cassia. Des sonorités acoustiques et rythmées qui sentent bon l’été, une direction artistique légère et décalée et des textes que l’on pourrait qualifier de mélanco-joyeuse.

Une fois de plus, le groupe nous charme avec “Right There” qui ouvre doucement la voie de leur prochain album Magnifier qui paraîtra cet été. Avec ce nouveau titre, la solitude et la destruction des choses sont mises en avant. Mais nul besoin de s’inquiéter car Cassia c’est avant tout l’art de faire disparaître la morosité ambiante par l’optimisme et la bienveillance.

Découvrez « Right There » de Cassia :