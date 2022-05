C’est clippé #18 avec Stache, KNL, Miki et Youri

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Stache – Coeur Meringue

Il est le nouvel espoir du label Parlophone (Warner Music). Même s’il n’est pas à son premier coup d’essai, le chanteur et producteur Stache dévoile cette fois les images homemade de son single “Coeur Meringue”. Il s’agit d’un titre pop à souhait, plein de sensibilité où il réussit le pari fou de nos mélancolies joyeuses et de faire danser nos doutes. Et parlons du clip : très frais et très créatif. Nous vous invitons à le découvrir !

KNL – Putain

Le radar aficia a été activé ! Coup de projecteur sur KNL, nouveau talent de la scène musicale française. À elle seule, elle compte bien apporter et assumer sa vision de la musique. Avec “Putain”, l’artiste fait monter d’un cran la température en ce début du mois de mai. Jeux de mots sensuels et histoire passionnelle font le parfait mélange d’un titre qui sonne comme une ode à l’amour. Le clip réalisé par Lucie Fièvre affirme une fois de plus que l’amour n’est pas une affaire de langage mais se reflète à travers l’attention des gestes. “Putain” : c’est aussi notre première réaction après le visionnage du clip !

Miki – Misunderstood

Inspirée par de nombreux pays et diverses cultures, Miki nous propose d’entrer dans son univers avec “Misunderstrood”, un premier titre aux sonorités rétro. Cette production solaire marque d’ailleurs une certaine dualité avec le texte un peu plus brumeux, évoquant la rupture. Néanmoins à travers son titre, la jeune femme ne rend pas ce type d’événement morose et le nuance même d’une touche d’espoir, de légèreté. Et cette légèreté, Miki l’illustre dans le clip réalisé par ses soins, à l’aide de son iPhone : des cousines, une montagne enneigée et des skis, voilà la recette parfaite d’un moment rempli d’ondes positives pour surmonter une rupture selon Miki.

Youri – Abscences

Le tsar le plus classe de Grèce fait son retour en images ! Youri vient de libérer le clip de “Abscences” . NATAS 3000 est à la D.A, et livre un rendu mouvement de voiture esthétique épuré pour l’illustration d’un single qui découpe dans un flow audacieux et bien tenu ! Big Tom est à la prod sur un drum hypnotique, un synthé voluptueux. En bref, un rendu simplement réussi qui nous rappelle que l’esthétisme originel est une éternelle valeur sûre.