C’est clippé #6 avec… Florent Marchet, 47TER, Vald et blond

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Florent Marchet – De justesse

Il n’a rien publié depuis son dernier album Bambi Galaxy, c’était en 2014. Florent Marchet est pourtant de retour, au sommet de sa forme avec “De justesse”, une jolie chanson à la mélodie raffinée et à la voix d’or. Ce nouveau titre fait office de premier extrait d’un album album prévu pour le mois de juin. Quant au clip, cet auteur-compositeur-interprète a fait fort. Lors des Rencontres Photographiques d’Arles en 2019, il a littéralement flashé sur la prouesse de Lee Shulman, le fondateur et directeur artistique de The Anonymous Project : “Sa collection de photos anonymes américaines et anglaises allant des années 1950 aux années 1980 est unique. Quand j’ai demandé à Lee de collaborer pour le clip de ma chanson De justesse, il a accepté immédiatement”. En découle ce fabuleux clip qui fait beaucoup de sens au message de la chanson !

47TER – Mindset

Avant de partir sur les routes de France, 47ter nous propose un voyage à Tahiti, avec leur dernier clip “Mindset”. Léger et chaleureux, le trio chante, rappe et expose son message positif. Le tout, sur une production ensoleillée…

Réalisé par Wissiz et Théo La Fotto, la mise en images joue de plusieurs plans paradisiaques qui nous donne fortement envie de rejoindre le trio sous les palmiers !

Vald – Sur un nouvel album

Vald a signé son retour la semaine dernière en dévoilant son nouvel album V. Pour accompagner cette sortie, une superbe réalisation de Bien Vu productions, pour illustrer le single “Sur un nouvel album”. À la manière du clip “Echelon 2”, on y suit le rappeur dans un plan séquence dynamique. Au milieu de bureaux, de séquences d’organisation, et de shooting photos, le clip illustre l’effrénée cadence de la création. Car oui, dans cet album Vald revient à ses essentiels, affirme pleinement l’indépendance et découpe sec. Mais ça, on vous en dira plus très bientôt…

blond – De l’air

blond, c’est cet artiste qui a le don de nous apporter de la légèreté et de la lumière, aussi bien à travers sa musique qu’à travers l’image qui l’accompagne. Avec “De l’air”, il fait suite à Été brûlant, un single sorti en octobre 2021. Ce texte subtile et aérien est mis en image par une douce échappée au coeur des vastes étendues de sable des plages, cette fois du Nord de la France. Encore une fois, la mer et le côté sauvage est au centre de l’univers visuel de blond, que l’on apprécie vivement !