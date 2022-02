C’est clippé #5 avec Alban Claudin, The Chainsmokers, Jean Jass & Emma Peters

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Alban Claudin – “Bells Variation”

Avec ce nouveau titre “Bells Variation”, Alban Claudin se suffit de ses accords au piano pour nous livrer une histoire quelque peu morose : celle d’un rendez-vous amoureux manqué. Retranscrit dans une mise en images réalisée par Mila Gantelmi d’Ille, c’est tout en douceur et en subtilité que l’on se plaît à deviner le dialogue entre les deux protagonistes. Réussir à retranscrire une émotion, à faire ressentir une histoire avec de simples notes relève de l’expérimentation et du talent. C’est chose faite pour cet artiste qui n’a pas fini de nous surprendre.

The Chainsmokers – “High”

C’était sans doute LE retour de la semaine à ne pas rater ! Après quasi deux ans de pause, les Américains The Chainsmokers reviennent avec un son qui correspond à leur mood actuel. Un mélange de sonorités de rock et d’électro sont au menu de ce vaste retour. On sent les Chainsmokers plus apaisés. Ce nouveau single baptisé “High” est un avant goût de l’album qui arrivera cette année et dont le groupe est impatient de dévoiler : “On sent que nous vous devons la perfection, il est désormais prêt”, avouaient-ils. Et histoire de prendre encore plus de hauteur, le clip a été tourné en l’air et à New-York, dans leur ville natale. Dans un décor de fin du monde, les deux protagonistes jouent aux super-héros !

Jean Jass – “Mains qui prient”

Ainsi se conclut l’aventure Hat Trick, sur une superbe mise en images du titre “Mains Qui Prient” en featuring avec Akhenaton (coup de chance, c’est un de nos morceaux préférés du projet). On y retrouve un Jean Jass sous un spleen solaire, vadrouillant dans les rues de la cité phocéenne aux côtés de son homologue marseillais. Un titre efficacement rétro, une réalisation de Rayan Imoula profondément humaine. On y retrouve d’ailleurs, en exclusivité, des échanges de vies émouvants entre les deux artistes. En bref, un clip qui vient parfaire un morceau déjà très bon, un album solo qui restera longtemps dans nos playlists. Hâte de vivre le projet OSO/HAT-TRICK en live cet été, nous n’avons qu’une chose à dire : GO JJ !

Emma Peters – “Le temps passe”

En septembre dernier, Emma Peters dévoilait son EP, Le temps passe. Il y a quelques jours, l’artiste illustrait le titre portant le même nom que ce projet, un morceau qui comptabilise d’ailleurs plus d’1,3 millions de streams sur Spotify. Dans ce clip parsemé de touches vintages, Emma Peters nous entraîne dans la période qui suit une rupture. Un moment complexe rythmé par une mélancolie soudaine que l’on ressent parfaitement dans cette vidéo, notamment à travers le regard pensif de la chanteuse, fixé vers l’horizon et l’espoir d’une suite meilleure.