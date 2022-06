C’est clippé avec Ojos, Send Me Love Letters, Kobe Lucas & Maggie Lindemann

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Ojos – Peligrosa

Le duo Ojos nous invite une fois de plus dans son univers aux influences hispaniques et aux messages forts. Avec le titre “Peligrosa” de sa traduction “dangereuse” en ressort l’histoire terrible mais bien réelle d’un photographe menaçant de mort Élodie, la chanteuse du groupe. Trois années plus tard, on apprend que cet homme a réalisé un documentaire féministe sur sa propre sœur. La ferveur se fait ressentir, la tension monte mais le duo reste malgré tout sur une mise en images décalée réalisée par Valérian 700. Bravo et merci Ojos d’ouvrir le dialogue sur un sujet comme celui-ci !

Send Me Love Letters – Love Letters

Après “Bride”, un premier éclat du projet dévoilé à la date symbolique qu’est le 14 février, le groupe Send Me Love Letters est de retour avec le titre “Love Letters” et le clip qui l’accompagne. Une fois encore avec cette vidéo, le groupe lyonnais propose un visuel à l’esthétisme travaillé et confirme la forte importance qu’ils accordent à l’image qui habille le titre. On remarque d’ailleurs un univers peut-être inspiré de la série Euphoria, notamment pour ce qui est de l’utilisation des lumières. En tout cas, c’est très réussi et parfaitement soigné !

On profite de ces quelques lignes pour rappeler que nos 4 fournisseurs de love letters préférés partageront la folie de leur musique en live, ce vendredi 10 juin à Villeurbane ! Toutes les infos et les autres dates sont à retrouver sur leur compte Instagram !

Maggie Lindemann & Siiickbrain – Break Me!

Après des débuts plutôt remarqués dans la musique en 2015, l’influenceuse américaine Maggie Lindemann entend bien donner un nouvel élan à sa carrière en proposant enfin un premier album. Et si peu d’informations ont été dévoilées, le disque s’intitulera Suckerpunch et devrait paraître dans les bacs à l’automne prochain. Il est d’ores et déjà annoncé par le titre “Break Me!”, proposé en duo avec Siickbrain. Le tandem inscrit le single dans un registre électro-pop expérimental et sombre pour évoquer les sensations provoquées par l’alcool, entre euphorie et impression de perdre pied. Digne des films d’épouvante, le clip illustre la dualité de ces sensations à travers une direction artistique chiadée.

Kobe Lukas – Bright

aficia fait retentir la sirène des talents à suivre ! Kobe-Lukas, tel est son nom. Le titre ? “Bright”. Second volet d’un triptyque dénommé Positive Words, le single nous emmène à la découverte d’un style mélodieux à l’écriture positive. Lorsque les refuges qui font du bien deviennent des moteurs de création pour le monde de demain, ça donne Kobe Lukas ! Léger, différent et assumé, un single – séduisant dans un clip dépaysant. Un pari audacieux brillamment mené, une exploration sonore et de symboles que l’on vous invite à suivre.