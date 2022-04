C’est clippé #14 avec Smahlo, Lonepsi, Toma & Aurus

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Smahlo – Scénario

Avec “Scénario”, Smahlo nous emmène dans sa vie, sa vérité. Sur une musicalité qui nous rappelle les productions entrainantes de Burna Boy, la voix chaude de l’artiste exprime le fond de sa pensée dans un quotidien qui semble être le même chaque jour, loin de ses attentes. Dans une mise en images sans artifice, avec des plans en noir et blanc et Smahlo comme seul figurant, la musique ne quitte pas nos yeux et nos oreilles… La Belgique recouvre de belles pépites et Smahlo en fait incontestablement partie !

Lonepsi – C’est tous les soirs la même chose

Au-delà de son talent évident pour les mots et la composition, Lonepsi nous a dévoilé il y a quelques jours ses attraits pour l’image, en clippant “c’est tous les soirs la même chose”, un titre inédit. Pour l’illustrer, une référence poétique au voyage de Chiiro développé grâce à un outil de modélisation 3D. Un concept qui n’est pas sans nous rappeler les illustrations de prods sur YouTube, mais qui donne avec simplicité une grande vie à une simple loop. C’est beau, apaisant, le single rend hommage à nos créativités nocturnes. En espérant que ce concept ne soit que le premier d’une longue suite…

Toma – Entre nous

Le 11 mars dernier, Toma laissait paraitre son tout nouveau projet : l’EP Entre nous réunissant 6 pistes. Un projet qu’il a d’ailleurs eu la chance de défendre en live la veille de sa sortie officielle, en direct du Nouveau Casino dans la capitale. Ce projet, l’artiste décidait d’abord de le présenter avec le clip de “Quelqu’un qui sait”. Désormais, Toma poursuit l’exploitation de cet EP et partage l’illustration vidéo du doux “Entre nous”. Et pour habiller ce texte évoquant un amour perdu néanmoins animé par l’espoir de le raviver, Toma fait le choix de réaliser ce clip lui-même, aux côtés de Sébastien Houbani. Jolie surprise puisque, au fil des presque 4 minutes de vidéo, ce sont tout un tas d’émotions qui se dégagent, parfaitement interprétées par la chanteuse Louane au cours d’un trajet en voiture. De la mélancolie et de la nostalgie donc…

Aurus – The Well

Poésie et mysticisme pourraient être les maîtres mots de la carrière du réunionnais Aurus. Extrait de son premier disque Chimeria paru en 2021, “The Well” incarne les contradictions des relations toxiques qui nous façonnent avant de nous détruire à l’image d’un poison insidieux. L’artiste cultive un univers musical d’une grande originalité, bercé par ses racines et l’énergie de son île qui alimentent des mélodies pop-rock et électro léchées. L’ici et l’ailleurs se côtoient à merveille, les mots scandés en anglais et en créole, par une signature vocale si singulière, résonnent comme des mantras puissants. Les images dévoilées pour “The Well” sont d’une grande beauté, proposant notamment une captation envoûtante des fonds marin. Aurus s’illustre dans ces eaux sombres, la symbolique d’un combat difficile mené pour se défaire de l’emprise d’une relation nuisible.