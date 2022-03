C’est clippé #12 avec Joseph Kamel, Bekar, Nitsh et Lola Dubini

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Joseph Kamel – “Et alors”

Chaque titre est meilleur que le précédent. Chaque titre est une petite perle musicale qu’on savoure avec beaucoup de bonheur. Joseph Kamel (son interview ici), ce finaliste de l’émission ‘The Artist’ diffusée sur France 2 enchaîne les sorties depuis la fin de l’émission. Au tour de “Et alors” de voir le jour. Il propose une douce mélodie aux accords si bien trouvés. Direction l’Espagne pour cette belle mise en images à la recherche du bonheur et de sérénité. Il choisit de mettre la lumière la danseuse qui, elle-même, met si bien les décors et paysages somptueux du pays en avant…

Nitsh – “Conviction Intime”

On vous a parlé de lui il y a peu de temps lors d’une interview. Nitsh continue de défendre son dernier EP Nu, et vient d’ailleurs de porter à l’image le titre “Conviction Intime”. Sous la direction de Léandre REAL, on retrouve l’artiste dans ce qui pourrait être son appartement, flânant dans la simplicité d’un quotidien. Sur une prod lofi, Nitsh continue de se dévoiler et ose même le face caméra en fin de vidéo. Une évolution artistique intime assumée, emplie de références, le créateur arborant notamment la tenue qui l’anonymisait autrefois. Une page de plus dévoilée, un pas supplémentaire vers son public, la rédaction est curieuse de la suite de cette aventure…

Bekar – “Avalanche”

Avant de connaître la réédition de son projet Mira qui deviendra Mirasierra le 8 avril prochain, Bekar nous fait patienter avec “Avalanche”. Entre accords de piano et beat régulier, le rappeur de Roubaix nous emmène au cœur d’une atmosphère oppressante. Avec son rap aussi rythmé que mélodieux, il expose une vie avec ses difficultés à la recherche d’un futur plus radieux : “J’ai cramé ma jeunesse au bord de ma fenêtre, cherchant l’étoile filante, j’crois qu’elle était fuyante”.

La mise en images, réalisée par Killian Boucheret, illustre l’artiste pris au piège, encerclé et menacé… Qu’en sera-t-il de la suite de l’histoire ? Rendez-vous le 8 avril avec neuf nouveaux titres !

Lola Dubini – “Dans le mille”

En mars 2021, Lola Dubini dévoilait un premier clip issu de Je te le dis, son album sorti quelques jours après. À la suite de cette sortie, l’artiste s’est davantage concentrée sur ses rôles pour le petit écran, son spectacle et sa préparation à ‘Dans avec les stars’. Mais désormais, Lola Dubini est de retour, plus forte que jamais, avec le clip qui illustre l’une des chansons les plus importantes pour elle : “Dans le mille”. Réalisée en plan séquence par Charles Baldassara, cette vidéo nous touche par l’émotion que dégage la chanteuse. On la retrouve aux côtés de Joël Luzolo avec qui elle avait partagé l’émission phare de TF1 à l’automne dernier. Tous les deux semblent être dans une véritable bulle et performent une danse contemporaine. Un duo qui sonne comme une évidence pour Lola…