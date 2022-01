3 C’est clippé : Le Paon, Boostee, BLOWSOM & Les louanges

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Le Paon – “Dans la neige”

Le Paon, c’est la nouvelle promesse du label Elektra (Warner Music). Une jeune femme pétillante à la fois délicate et sensible qui débarque avec son premier single “Dans la neige”, une sorte de pop synthétique et légère qui rentre immédiatement en tête. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous les ingrédients de la pop sont réunis.Une artiste brillante et décomplexée qui sera à suivre sur 2022. Et bonne nouvelle, un clip très enneigé est déjà disponible !

Boostee – “S’attacher”

Boostee est de retour en ce début d’année 2022 avec “S’attacher”. Un titre rythmé et entêtant qui succède à son album Jeunes & Tristes sorti en mai dernier. Le clip met en scène une relation amoureuse sous tous ses aspects. Fusion, tension et liberté… Joris Favraud le réalisateur a réussi à créer un storytelling prenant et cohérent à travers de très beaux paysages !

BLOWSOM – “Superlove”

C’est avec “Superlove” que BLOWSOM décide de débuter l’année 2022. Et dans la continuité de ses précédents clips, l’artiste fait équipe avec César Tresca pour illustrer ce titre indiepop. Mains au volant, visage soucieux, BLOWSOM nous embarque dans une virée au gré de la ville. L’envie de s’éloigner et d’une échappée dans l’obscurité nocturne dominent pendant les presque 4 minutes de vidéo…

Les louanges (feat. Corneille) – “Crash”

Voilà longtemps que leurs notes ne nous étaient pas parvenues. Le groupe Les Louanges signe son retour en ce 19 janvier en dévoilant par ce nouveau clip “Crash” un nouvel EP du même nom. Pour introduire cet univers, c’est un featuring surprenant avec Corneille que le groupe nous accueille. Ambiance colorée, références musicales à gogo et styles rétros, une réalisation de William Arcand à consommer sans modération !