C’est clippé #11 avec Milky Chance, Léman, Allebou & Anabel

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Milky Chance – “Synchronize”

Ils nous ont aidé à surmonter la pandémie avec des apparitions et posts réguliers durant le confinement. Le groupe Milky Chance s’offre désormais un beau retour en vidéo, maintenant que la musique live pointe à nouveau le bout de son nez. Avec ce morceau “Synchronize”, le quatuor performe dans un titre qui leur ressemble. Une imagerie poème, un air entrainant entre électro / reggae, pour un rendu profondément humain, à la douceur contagieuse. L’influence 70′ est évidente, une vibe insouciante et unificatrice se dégage du single. En bref, un registre simple, mais maitrisé, à la légèreté plus qu’appréciable en ce moment…

Léman – “Les plus bornés”

C‘est indéniable, il a un (gros) côté Eddy de Pretto, c’est vrai. On le surnomme le Dandy du nouveau rock français, et ce n’est pas pour rien ! Révélé dans ‘The Voice’ (saison 6), Léman a bien grandi. Il écrit, compose et produit “Les plus bornés”, son nouveau single. Dessus, il chante la colère froide d’une époque qui part en vrille. Et dans le clip, étant tout simplement une claque visuelle, l’artiste fait sa révolution. On vous laisse apprécier.

Allebou – “J’essaie”

Allebou est de retour avec “J’essaie”. Un titre dans lequel le rappeur exprime avec réflexion et sincérité le constat d’une vie. Produit entre quelques douces notes de piano et de guitare, Allebou s’arme d’une plume incisive. Il pousse la réflexion à travers des punchlines : “C’est Dieu qui a créé l’Homme ou bien c’est l’inverse ?” ou “Y’a que la veuve qui sait ce que son mari fait tous les soirs”. Le texte est profond, le message personnel et la mélodie addictive.

Dans le clip réalisé par Théo Filleul, Allebou se montre spectateur d’une vie qui défile sous ses yeux. Toute en simplicité, les plans se succèdent et varient entre des scènes scénarisées et d’autres chorégraphiées. Allebou montre une fois de plus qu’il n’y a pas besoin d’artifice lorsque c’est le cœur qui parle.

Anabel – “Fou”

C’est un retour que l’on attendait particulièrement sur aficia : celui d’Anabel, avec son titre “Fou”. Et ce retour, la chanteuse ne le fait pas à moitié puisqu’elle dévoile, dans la foulée, l’illustration vidéo réalisée par Jean-Charles Charavin. Dans ce clip, on visualise les multiples facettes de l’artiste, subtilement illustrées. C’est une femme déchirée, parfois emprisonnée mais malgré tout habitée par un côté battant et une rage de vivre intense qui est ici représentée. Les images défilent, l’univers est fort, la puissance s’intensifie, l’esthétisme est sans faille : Anabel est assurément un talent à suivre avec beaucoup d’attention !