Charles Dollé : “Dans nos têtes”, son premier single !

C’est un nouveau départ pour Charles Dollé avec “Dans nos têtes”. aficia vous explique pourquoi !

Son équipe vous parlera d’un premier single, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Charles Dollé a déjà eu la chance de remixer Cassol, B.B, Catastrophe et pu produire pour Baker, Sôra et sorti quelques singles dont “Mr Fuego” qui a connu un joli succès sur les plateformes de streaming. Sauf que musicalement, l’artiste est allé dans beaucoup de directions. Nous n’irons pas dire qu’il s’est perdu, mais il a eu besoin de se recentrer.

La preuve ! Il vient tout juste de signer sur le label Tricatel, comme une suite logique. Sa volonté est désormais d’avancer avec une pop addictive qui vient nous prendre la tête, nous faire danser sur les dancefloors jusqu’à n’en plus finir. Avec dextérité, il n’en n’oublie pas sa fine plume et sa mélancolie dansante avec “Dans nos têtes”, ce nouveau single (et non son premier!) qui marque toutefois une renaissance. Porté par des influences à la Daft Punk et des arrangements de cordes de Bertrand Burgalat et le mixage de Julien Galner (Julien Granel, Jabberwocky, Kiddy Smile), “Dans nos têtes” pourrait très vite devenir l’hymne pop de l’hiver.

Un premier album est prévu pour 2023.

Découvrez “Dans nos têtes”, le nouveau single de Charles Dollé :