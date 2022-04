Charlie Puth remémore des souvenirs douloureux avec “That’s Hilarious”

En prélude à la parution de son troisième disque studio, Charlie Puth dévoile l’émouvant “That’s Hilarious” à écouter d’urgence sur aficia !

Son retour se faisait incontestablement attendre alors que quatre années se sont écoulées depuis la sortie dans les bacs de son dernier opus en date baptisé Voicenotes. En effet, Charlie Puth était parvenu à créer de l’émulation autour d’un projet pop radiophonique mis à l’honneur par l’incontournable “Attention” mais aussi, dans une moindre mesure, par “The Way I Am” et “Done For Me”, en duo avec Kehlani. Une percée réussie pour l’interprète de “We Don’t Talk Anymore” qui surfait également sur l’immense succès de “See You Again”, extrait de la franchise ‘Fast And Furious’, qui cumule à ce jour plus de 5 milliards de vues sur la plateforme Youtube.

Si l’artiste s’était alors fait plus discret sur les ondes, il continuait néanmoins d’entretenir un lien fort avec son public sur les réseaux sociaux, partageant régulièrement des clichés liés à la création artistique de ses nouvelles chansons. En début d’année, il opérait ainsi un brillant come-back sur “Light Switch”, une piste entêtante aux accents funk officialisant la préparation d’un troisième disque sobrement intitulé Charlie. La suite continue de se préciser !

La peine des relations perdues

Charlie Puth lève désormais le voile sur “That’s Hilarious”, le deuxième extrait de son futur projet à paraître prochainement. Et pour cause, l’artiste a récemment annoncé que la conception du disque était finalisée ! Pour nous aider à patienter, il ralentit le tempo en misant sur une production moderne électro-pop au texte autobiographique qui exacerbe une certaine mélancolie. Le chanteur s’est dit fier de présenter cette chanson qu’il associe cependant à une période difficile de sa vie, confronté à des peines de cœur.

“Tu n’aimais pas quand j’étais à toi / Mais maintenant tu as tellement besoin de moi / Tu ne peux pas être sérieuse / C’est hilarant / Pensant que je te voudrais toujours / Après les choses que tu m’as fait traverser / Ouais, tu délires” martèle Charlie Puth au sujet de cette relation toxique sur un refrain féroce. Comme un exutoire pour panser des peines passées, ce single s’inscrit dans le sillage de “Light Switch” et augure la parution d’un disque personnel.

Découvrez “That’s Hilarious”, le nouveau single de Charlie Puth :