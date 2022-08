En prélude à la parution de son cinquième opus, Charlie Winston délivre “Shifting Paradigms”, en duo avec Vianney. C’est à découvrir sur aficia !

C’est en 2008 que le britannique Charlie Winston débutait une carrière prometteuse, véritablement porté par le succès du titre “Like A Hobo” dont le refrain entêtant résonne encore aujourd’hui dans nos esprits. Il faut dire que l’artiste a indéniablement marqué l’industrie musicale française de son empreinte vocale suave mais aussi par son élégance et son allure de dandy chic. Comptant quatre disques à son actif, l’auteur-compositeur et interprète prépare donc activement son retour avec le disque As I Am attendu dans les bacs le 30 septembre prochain.

Comme l’annonce d’emblée le nom de ce cinquième effort, Charlie Winston se livrera à cœur ouvert, évoquant notamment l’acceptation de soi. Riche de 14 nouvelles compositions originales plaçant la guitare en ingrédient phare, le projet a été réalisé aux côtés de Vianney. Une collaboration prometteuse qui a également donné naissance à un duo intitulé “Shifting Paradigms” !

Charlie Winston x Vianney

Fruit de nombreuses heures d’exploration musicale dans le home studio de Vianney, “Shifting Paradigms” nous invite à une méditation sur le cours de la vie et son rythme effréné. “Stop, arrête-toi, réfléchis / Ralentis, regarde ce que tu as / Perdu dans la mêlée / Stop, rembobine un peu / Qui sait, tu feras peut-être bouger les mentalités / En changeant les paradigmes” scandent harmonieusement les deux hommes sur un refrain efficace.

Aussi, la piste mise sur une production acoustique dépouillée de tout artifice. Les voix de Charlie Winston et de Vianney sont ainsi subtilement mises en valeur par des riffs de guitare d’une grande subtilité. Dans la vidéo dévoilée pour accompagner la chanson, les deux hommes s’offrent une balade en campagne avec leur guitare respective.

Découvrez “Shifting Paradigms”, le dernier single de Charlie Winston :