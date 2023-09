Charlotte Cardin immortalise un flirt sexy avec “Feel Good”

Quelques semaines après la parution de son deuxième opus, Charlotte Cardin annonce une réédition notamment augmentée de “Feel Good” en écoute sur aficia !

Avec une carrière déjà bien installée outre-Atlantique et essentiellement au Canada, où elle puise ses racines, Charlotte Cardin est incontestablement l’une des étoiles montantes sur la scène musicale européenne. Et c’est avec le délicieux 99 Nights, un deuxième opus surfant brillamment sur une pop organique dans l’ère du temps, que l’artiste a initié sa conquête de la France. Entre douces modulations de voix et textes aussi personnels qu’universels, l’univers de la chanteur mérite le détour.

Alors que ce dernier opus en date paraissait à la fin du mois d’août, profitant au passage d’un accueil médiatique très positif et chaleureux, la québécoise annonce une réédition pour le 17 novembre prochain ! D’ores et déjà disponible en précommande, 99 Nights Deluxe mettra en lumière quatre compositions inédites, dont le nouveau single “Feel Good” habillant déjà de nombreuses playlists pop sur les plateformes de streaming.

Une virée nocturne en taxi

Les origines de “Feel Good” s’inscrivent dans la période de création de l’album mais Charlotte Cardin avait finalement écarté la première version de la chanson, considérant qu’elle n’était pas raccord à l’atmosphère générale du disque. Aux côtés de son acolyte Jason Brando, ils ont finalement décidé de retravailler le morceau pour signer un hymne qui se révèle être aussi efficace que pétillant. De sa voix suave, l’artiste fait monter la température en contant un flirt dans un taxi.

Afin d’illustrer cette idylle, la chanteuse propose une mise en images très esthétique. Nous retrouvons la principale intéressée à bord d’un taxi, songeant à son aventure amoureuse au cours d’une virée nocturne à travers la ville. Elle nous invite également dans l’intimité de ce flirt, de la rencontre en soirée à l’exaltation du désir.

Visionnez “Feel Good”, le nouveau clip de Charlotte Cardin :