Chilla, convaincante et puissante avec “Pas de limite”

Après un retour marquant avec “Toi mon amour”, Chilla continue d’impressionner avec son nouveau titre “Pas de limite”. C’est à découvrir sur aficia.

Même si aucune date n’a été communiquée sur son prochain projet, Chilla ne démord pas et fait patienter ses fidèles à travers de nouveaux singles efficaces. Son retour avec “Toi mon amour” en septembre dernier comptabilise plus de 510.000 de vues sur YouTube. De quoi rassurer la jeune rappeuse que sa plume est aujourd’hui une référence dans le milieu musical.

Chilla n’a pas de limite…

Dans ce nouveau titre “Pas de limite”, dévoilé le vendredi 24 septembre, la rappeuse a fait tomber la sensibilité et la douceur pour arpenter un nouveau terrain plus robuste. La mise en images beaucoup plus dynamique, alliant des plans en noir et blanc et en rouge vif. De quoi nous plonger dans une direction artistique plus poussée dans laquelle Chilla se montre plus combative. Quant aux paroles, celle-ci nous raconte son rapport avec l’image de soi, son parcours et cette dernière année qui semble avoir été éprouvante pour l’artiste. Un condensé fracassant pour se remettre sur pied et se dire que, finalement, il n’y a pas de limites dans la vie et que le meilleur reste à venir !

Découvrez « Pas de limite » de Chilla :