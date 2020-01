Claire Faravarjoo en road-trip amoureux avec “Rodéo”

Plus de trois années après la parution de son premier EP, Claire Faravarjoo donne de ses nouvelles avec “Rodéo”, nouvel extrait planant d’un disque dont la sortie est imminente. C’est à découvrir sur aficia !

Originaire de Strasbourg, Claire Faravarjoo fait partie de ces révélations, de ces artistes animés d’une créativité débordante. Auteure, compositrice et interprète, la chanteuse s’inscrit dans une démarche presque artisanale, derrière les arrangements de chacune de ses productions. Alors qu’elle se présentait en 2017 à travers un premier EP baptisé Minuit, l’artiste s’est progressivement imposée à l’affiche de plusieurs festivals, l’occasion de mettre en exergue un talent scénique presque aussi inné que celui pour la musique.

Et après avoir dévoilé les titres “Tequila” et “Apocalypse” l’année dernière, Claire Faravarjoo compte bien faire de 2020 son année ! Elle opérera son retour dans les bacs avec Nightclub, un premier opus généreusement enrichi de 12 pistes à paraître le 14 février prochain ! Mais en amont, Claire Faravarjoo nous présente “Rodéo”, un nouveau single délicieusement suranné disponible en écoute sur toutes les plateformes digitales.

Un hymne à l’amour

Avec “Rodéo”, la strasbourgeoise livre une nouvelle mélodie chaloupée et aérienne aux airs rétros. Soulignée par des arrangements electro-pop voire disco, la piste est également sublimée par la voix suave presque nonchalante de la chanteuse. Cette dernière production à écouter sans modération brille par sa grande richesse musicale et annonce incontestablement l’arrivée d’un premier effort dansant et dans l’ère du temps, tantôt léger, tantôt profond et mélancolique, qui sera de surcroît présenté en public à l’occasion d’une Release Party le 15 février à la Laiterie de Strasbourg !

Les talents de Claire Faravarjoo puisent également ses racines dans l’écriture. Avec une plume ciselée, l’artiste signe un texte poétique et rêveur. “Et dans tes yeux, je vois les vagues l’été / Et sur ta peau se cache un goût sucré / Et comme si tout de nous se répondait / T’es mon verso, la fin du film que j’attendais” chante-elle sur cet hymne à l’amour qui se révèle extrêmement efficace. Mention spéciale pour ce refrain ingénieux qui dépeint une relation idyllique à oxygéner et faire voyager tout autour de la planète : “Avec toi, j’partirai à Boston / Te donne mon corps à Lisbonne / Et Faire l’amour à Rome”.

Écoutez “Rodéo”, le nouveau single de Claire Faravarjoo :