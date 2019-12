Clip “Emmanuelle” : Clara Luciani chante la solitude et la tristesse

Clara Luciani a décidé de mettre en lumière “Emmanuelle” dans une vidéo en collaboration avec La Blogothèque. Des images à découvrir sur aficia !

Disponible depuis quelques semaines, la super édition de Sainte-Victoire met un point d’orgue à une année plus que bien remplie pour Clara Luciani. Cette nouvelle mouture compte cinq titres supplémentaires parmi lesquels “La chanson de Delphine” (‘Les Demoiselles de Rochefort’) et “Ma soeur” ont déjà été mis en images.

“Emmanuelle”

Pour continuer à mettre en lumière les titres inédits de cette super édition, la chanteuse originaire du sud de la France a décidé de s’attarder, à travers une session live enregistrée en collaboration avec La Blogothèque et la section Arts & Culture de Google, sur la chanson “Emmanuelle”. Le morceau et le clip qui l’accompagne nous racontent la tristesse de ce personnage marqué par un passé plutôt sombre.

Dans les images tournées dans la Villa Cavrois, monument national construit par l’architecte Robert Mallet-Stevens et situé non loin de Roubaix, on peut voir Clara Luciani, guitare en bandoulière, remonter le temps et traverser une fête. Dans ce clip réalisé par Elie Girard, Clara Luciani y croise des protagonistes heureux et une “Emmanuelle” vide et mélancolique tombant nez à nez avec l’homme qui semble à l’origine de son mal-être…

Découvrez “Emmanuelle”, le nouveau clip de Clara Luciani :

BONUS