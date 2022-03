Clara Luciani rabiboche les cœurs dans le clip “Amour Toujours”

Portée par le plébiscite de son deuxième opus Coeur, Clara Luciani nous hypnotise avec le clip dévoilé pour “Amour Toujours”. C’est à découvrir sur aficia !

Il ne fait plus aucun doute que Clara Luciani fait battre le cœur du public. Et ce ne sont pas les ventes de son deuxième effort sobrement baptisé Cœur qui pourront contredire ce constat puisque ce dernier a récemment été auréolé d’un double disque de platine, récompensant plus de 200 000 copies écoulées. Mais outre les faveurs du public, l’artiste est également choyée par les critiques médiatiques dithyrambiques et l’industrie du disque. En effet, Clara Luciani compte déjà quatre distinctions reçues au cours de trois cérémonies des ‘Victoires de la Musique‘.

Cet agréable succès atteint son paroxysme sur scène où l’artiste se révèle à son aise, donnant des shows festifs et vibrants qui cultivent une ambiance chic, vintage et délicieusement surannée. Pour les retardataires, il n’est d’ailleurs pas trop tard ! Clara Luciani poursuit son ‘Respire Encore Tour‘ qui posera notamment ses valises dans la capitale pour trois dates jouées à guichet fermé au Zénith mais aussi à l’AccorHotels Arena le 8 décembre prochain.

Rossy de Palma aux commandes d’une émission burlesque

Pour donner suite aux tubes “Le reste” et “Respire encore”, Clara Luciani mise désormais sur “Amour Toujours”, une ballade mid-tempo aux accents disco et pop. Résolument enivrant et empreint d’une douce mélancolie romantique, ce nouveau single extrait de Cœur est un choix judicieux et de circonstance en cette saison ! L’artiste y conte malicieusement les perpétuelles évolutions de l’amour au sein du couple. Des histoires dévorantes et imprévisibles parfois agrémentées d’une dose de hasard. “À la folie / Passionnément / Un peu, beaucoup, pas du tout / Amour toujours mais pas longtemps” scande ainsi la voix suave de l’artiste.

Afin de mettre en lumière le texte de sa chanson, Clara Luciani a levé le voile sur un clip vidéo très soigné, caractérisé de surcroît d’une touche d’humour bienvenue. On y découvre une invitée prestigieuse, l’actrice Rossy de Palma, dans la peau d’une célèbre hypnotiseuse excentrique aux commandes d’une émission visant à panser les peines amoureuses des spectateurs. Les deux femmes ont la combine parfaite pour permettre aux tourtereaux malheureux de se retrouver, jusqu’au dysfonctionnement de la machine d’hypnose… Il reste néanmoins une dernière carte à jouer, celle de la musique. Clara Luciani finit par chanter devant une audience visiblement subjuguée et adoucie.

Visionnez “Amour Toujours”, le nouveau clip de Clara Luciani :