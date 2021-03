Claudio Capéo s’offre un casting 5 étoiles pour “Senza una donna”

Claudio Capéo assure la promotion de son dernier album avec le clip qui habille “Senza una donna”, duo qu’il partage avec Davide Esposito. C’est à voir sur aficia.

Après sa participation à ‘The Voice’ lors de la cinquième saison du télé-crochet de TF1, Claudio Capéo a rapidement conquis le cœur du public. En effet, il publie son album éponyme Claudio Capéo en juillet 2016 offrant des titres comme “Un homme debout”, “Ça va ça va” ou encore “Riche” et “Dis-le moi”. Le succès est immédiat, l’album sera certifié Disque de Diamant pour l’équivalent de 500.000 ventes après un peu plus d’un an d’exploitation.

Il sera ensuite de retour sur le devant de la scène en 2018 avec Tant que rien ne m’arrête, certifié Double Disque de Platine pour l’équivalent de 200.000 ventes rythmé par des titres comme “Ta main” et son duo avec Kendji Girac sur “Que dieu me pardonne”.

Claudio Capéo et un parfum d’Italie…

Pour son nouveau cru, Claudio Capéo nous embarque en Italie. Un retour aux sources, à ses racines ancestrales… Avec Penso a te l’artiste revisite des classiques de la musique transalpine comme “Via con me”, “Come prima”, “Ti amo” ou encore “Senza una donna” qu’il partage avec Davide Esposito.

C’est justement ce titre que Claudio Capéo décide aujourd’hui de mettre en avant afin de promouvoir un album déjà certifié Disque d’Or pour plus de 50.000 ventes. Et pour le coup la voix chaude de Claudio Capéo s’entoure d’un casting 5 étoiles… En effet, on retrouve à l’affiche du clip Mareva Galanter, Juan Arbelaez, Denny Imbroisi et Jean-Pierre Gagick.

Découvrez “Senza una donna” de Claudio Capéo et Davide Esposito :