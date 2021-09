Clément Albertini est “Fou de toi”

Clément Albertini continue la promotion de son premier album avec le clip de “Fou de toi”. C’est à voir sur aficia.

Il y a eu l’aventure The Voice… Maintenant c’est la route vers le premier album qui est ouverte pour Clément Albertini.

En effet, le protégé de Soprano a déjà eu l’occasion de montrer les premières facettes de cet opus avec “J’ai pas”, “Je reste ici” et “Fou de toi”. Trois premier titres laissant entrevoir le potentiel du chanteur et la couleur globale de son album à venir.

Et c’est bien “Fou de toi” qui est mis en avant avec un clip réalisé par Alexandre Saltiel. Si nous n’avons toujours pas de date de publication de l’opus, le clip laisse entrer la couleur et la folie de l’amour dans nos oreilles, et ça fait du bien !

Découvrez “Fou de toi”, le nouveau clip de Clément Albertini :