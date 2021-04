Ce vendredi 23 avril marque le retour de Clio avec un nouvel opus. Pour accompagner cette sortie, la chanteuse dévoile le clip de “L’appartement” qu’elle partage avec Iggy Pop. C’est à découvrir sur aficia.

C’est avec les titres “Ai-je perdu le nord” et plus récemment “Elle voudrait” que Clio annonçait l’arrivée de son troisième opus, L’amour hélas, un projet riche de 10 pistes qu’elle libère aujourd’hui. Parmi elles, un titre retient particulièrement notre attention : “L’appartement”.

En effet, comme sur ses précédents albums, sortis en 2016 et 2019, Clio a décidé d’inclure un duo sur son disque. Après Fabrice Luchini et Ours, c’est avec Iggy Pop que l’on retrouve la chanteuse.

Clio x Iggy Pop : un duo chaleureux

La voix pleine de charme du chanteur américain s’entremêle parfaitement à la poésie de Clio. Et pour illustrer cette collaboration remplie de délicatesse, on retrouve une nouvelle fois Isabelle Maurel derrière la caméra. Mais contrairement à ses précédents clips, Clio fait le choix d’une mise en images entièrement en noir et blanc, ce qui rend l’instant encore plus intimiste…

Découvrez “L’appartement”, le nouveau clip de Clio et Iggy Pop :