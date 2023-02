Clip “Baby Don’t Quit” : Aime Simone entre ombres et lumières

Aime Simone, l’artiste d’origine norvégienne dont on vous parlait il y a quelques mois, continue de nous séduire avec son nouveau titre “Baby Don’t Quit”, premier single et premier clip de son prochain album à venir. C’est à découvrir sur aficia.

On se rappelle du succès international de son hit “Shining Light” (+ de 25 millions de streams) présent sur son premier album Say Yes Say No (2020), qui lui a d’ailleurs valu de remporter le “Q d’Or 2023 de la Révélation Musicale” décerné par Yann Barthès et son équipe de ‘Quotidien’, aux côtés de Clara Luciani et Kids Return. Aime Simone, qui vient de remplir La Maroquinerie de Paris, sort son nouveau single, “Baby Don’t Quit”.

Baby Don’t Quit : S’accrocher à ses rêves malgré les obstacles

Avec cette nouvelle chanson, l’auteur-compositeur-interprète et producteur adresse un message d’espoir, celui de ne pas abandonner, malgré les difficultés de la vie.

Écrit pendant le confinement et destiné à sa partenaire de création et de vie, l’artiste Sonja Fix, ce morceau qui mêle les sons de sa guitare à la production musicale, reflète la sensibilité d’Aime Simone. On retrouve ici son univers “post pop” comme il aime le définir, brillant mélange de pop et de musique club, empruntant une palette si riche de styles que le concept même de genre musical disparaît.

“I know it’s hard for you to breathe, You’re thinking of ending your belief, But not today, Baby Don’t Quit” Baby Don’t Quit – Aime Simone

Découvrez le tout nouveau clip “Baby Don’t Quit” d’Aime Simone :

Un clip entre ombres et lumières

Réalisé par Jake Erland (Beadadoobee, Louis Vuitton, Shygirl…), le clip qui accompagne ce single met en scène les deux artistes, dans un doux mélange d’ombres et de lumières, à l’image de l’univers du chanteur, à la fois underground et mainstream.

Et pour notre plus grand plaisir, Aime Simone sera à l’affiche de plusieurs festivals cet été, parmi lesquels We Love Green (Paris), les Francos de la Rochelle, et les Plages Electroniques (Cannes), à l’occasion de la sortie de son prochain projet au Printemps.