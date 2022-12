Clip “Masculine” : Rouquine met en avant la virilité

Rouquine dévoile un nouveau clip “Masculine”, qui met en exergue les clichés liés à la masculinité, et c’est à découvrir sur aficia.

Ce duo français s’est tout d’abord dévoilé avec les titres « Les enfants sont des enfoirés » et « Cyborg » en 2020 .Deux années plus tard, il signe alors leur grand retour avec le clip “Mortel”, puis en août avec un album également nommé Masculine . Toujours avec une musicalité électro-pop. Angevin Sébastien Rousselet et Choletais Nino Vella utilisent les mots avec justesse et ironie, des textes percutants, abordant des sujets de société, mais aussi sur des moments de la vie. Qui plus est le clip « Masculine » comptabilisait 10.000 vues en moins de 24H à sa sortie.

Les clichés liés à la féminité sont souvent mis en avant depuis quelques années. Mais qu’en est-il de ceux liés à la masculinité ? C’est ce que Rouquine a décidé de mettre en images. Ils nous présentent un clip épuré, rempli de vérité et d’humour auxquels s’attellent les deux hommes afin de dénoncer les stéréotypes.

Echapper aux dictâtes de notre société

C’est sous forme d’une caricature de jeu télévisé que les deux artistes ont décidé d’aborder le sujet souvent mis sous silence. On découvre un groupe d’hommes devant tourner une roue, afin de déterminer quel rôle chacun devra jouer en société, et avec quelle tâche chacun devra affirmer sa virilité. Allumer un barbecue ? Etre sportif et musclé ? Etre bricoleur ? Toutes ces missions imposées par la société aux hommes peuvent être un poids à trainer au quotidien.

Un véritable hymme réconfortant pour tous les hommes qui ne se retrouvent pas dans les préjugés du mâle alpha.

Découvrez le clip “Masculine” de Rouquine dès maintenant :