Comme John : le clip de “Désert”

Nouveau clip pour Comme John qui mise sur le titre “Désert” pour promouvoir son album Douce Folie. C’est à voir sur aficia.

Comme John a déjà eu l’occasion de nous charmer avec des titres comme “L’après-midi”, “Suis-moi” ou encore “Au loin”. Tous sont extrait de l’album Douce folie disponible dans les bacs depuis septembre dernier.

Dessus, on retrouve 9 pistes qui semblent s’amuser avec nos humeurs, passant de belles balades nostalgiques à une énergie plus vivante. Comme John c’est un pont musical qui semble avoir trouvé son ADN musical dans des inspirations comme Barbara, John Lennon, Françoise Hardy… Un cocktail surprenant, entre pop et chanson française.

Et la douce mélancolie est à nouveau au rendez-vous pour le nouveau clip du tandem. En effet, les sœurs Salvat misent sur le titre “Désert” pour nous séduire à nouveau. L’opération est efficace, tout en douceur et en poésie. Le tout est magnifiquement porté par les images de Elliot Aubin…

Découvrez “Désert”, le nouveau clip de Comme John :