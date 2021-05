COMPA : le clip de “We Got Away”

Et de trois pour COMPA qui dévoile les images de son nouveau single “We Got Away” à découvrir sur aficia.

Membre du groupe Colours In The Street, Lucien Saurin continue de dévoiler des bribes de son projet parallèle baptisé COMPA.

Pour donner suite au single “I Wish I Could Lie”, l’artiste revient avec une chanson lancinante à souhait, à mi-chemin entre une pop épurée et légère, et une belle balade folk.

Sur le morceau comme dans le clip qui habille “We Got Away”, il invite sa petite sœur, Alice, à partager un petit moment de musique. Cette collaboration en famille arrive à point nommé pour fuir le confinement laissant place aux beaux jours…

Découvrez “We Got Away”, le nouveau clip de COMPA :