Czesare hyponistante avec “Paris S’endort” 

C’est un premier single que l’on attendait beaucoup. Celui de Czesare, qui nous dévoile “Paris S’endort”. Un premier titre hypnotisant à découvrir sur aficia.

Cela fait maintenant plus d’un an que suivons Czesare. Tout d’abord en première partie de Lubiana au Café de la Danse où le coup de cœur a été immédiat. Une âme sensible qui nous a aussitôt saisi et apaisé. Avec sa plume soignée, elle chante avec une extrême finesse des histoires aussi touchantes que personnelles.

“Paris S’endort” signe son premier single en ce mois d’avril. Authentique, cette balade folk joue de quelques accords de guitares et nous glisse à l’oreille une histoire d’amour déçue avec Paris en toile de fond. Si la capitale est connue comme ville de l’amour, ici, elle fait l’ode à la solitude et à l’imaginaire.

Après avoir tester ses chansons au Festival d’Avignon puis sur les scènes de France en premières parties d’artistes confirmés comme -M-, Feu!Chatterton ou Cats on trees, il était temps de retrouver Czesare sur les plateformes de streaming. L’occasion pour prolonger le plaisir !

Découvrez “Paris S’endort” de Czesare :