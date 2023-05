Daft Punk : 9 “nouveaux” morceaux en écoute depuis aujourd’hui !  

C’est l’événement du jour. Daft Punk est de retour dans les bacs avec une drôle de réédition, celle de Random Access Memories. aficia vous explique tout.

On vous voit tout de suite venir, non, Daft Punk n’est pas de retour avec du neuf à proprement dit. Mais alors qu’ils ont annoncé leur séparation il y a maintenant 2 ans, ils reviennent étrangement dans les bacs malgré tout.

En réalité, le binôme dévoile une version augmentée de leur dernier opus ‘Random Access Memories édition 10ème anniversaire’, disponible depuis ce 12 mai 2023. Souvenez vous, étaient issus de cet albums les tubes “Lose Yourself To Dance” ou encore “Instant Crush”.

Daft Punk : les dessous d’un album réédité

Cette version rééditée inclut pas moins de 35 minutes de musique inédite réparties sur 9 pistes. On a par exemple l’opportunité d’écoute “GLBTM (Studio Outtakes)” qui n’est autre qu’une version brute et précoce de ce que deviendra “Give Life Back To Music”. Ce n’est en fait rien d’autre qu’une démo. Ces archives audio offrent un regard intime sur les expérimentations qui font partie du processus de création des Daft.

Les paroles de “Fragments of Time” ont été écrites et enregistrées avec Todd Edwards, ami et collaborateur de longue date des Daft Punk (qui a travaillé pour la première fois avec le groupe sur Face to Face de leur album Discovery en 2001). Le 29 février 2012, aux légendaires Henson Recording Studios de Los Angeles, une bande son a été enregistrée pendant toute la durée de la session, capturant l’ensemble du parcours créatif derrière la réalisation du morceau. Nous entendons certains de ces moments intimes de création entre Thomas Bangalter et Todd Edwards dans “The Writing Of Fragments Of Time”. — éléments issus du Communiqué de presse

Découvrez les 9 nouveaux titres issus de cette réédition :

Horizon Ouverture

Horizon

GLBTM (Studio Outtakes)

Infinity Repeating (2013 Demo)

GL (Early Take)

Prime (2012 Unfinished)

LYTD (Vocoder Tests)

The Writing Of Fragments Of Time

Touch (2021 Epilogue)

Découvrez la vidéo accompagnant la sortie de “Infinity Repeating (2013 Demo)” :