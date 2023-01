Dajak nous promet une ballade hypnotisante avec « Bleu électrique »

Pour le troisième extrait de son album à paraître prochainement, Dajak dévoile “Bleu électrique”. Une ballade hypnotisante qu’on vous laisse découvrir sur aficia.

Nos radars ont flashé sur son talent depuis 2020 et ne cessent de le suivre dans son évolution musicale. Dajak est l’un de ses artistes qui nous hérissent les poils et nous plongent dans un voyage psychédélique. Il nous laisse incontestablement une trace indélébile dans nos mémoires. Avec une approche sensorielle, le jeune poète et compositeur parisien jouent des nuances. Cela produit une musique toujours plus riche de sens et semblable à personne d’autre.

Ses paroles mènent quant à elles aux questionnements mais aussi à la réflexion et aux doutes. Même s’il est difficile d’y déceler un sens précis, elles y trouvent une place sans difficulté dans ses productions et sa direction artistique pointilleuse. La force de Dajak se trouve dans cette facilité à concilier le rock expérimental des années 60/70 à sa vision du rap, qu’il porte fièrement.

2023 sera “Bleu électrique”

Avec “Bleu électrique”, Dajak continue sur sa forte lancée : Celui d’un artiste indépendant qui introduit son style de manière durable dans l’industrie du disque.

Dans ce nouveau titre, l’artiste puise son texte dans ses souvenirs. Le meilleur refuge pour faire ressortir la nostalgie et la tristesse des moments passés. Pour appuyer cet aspect du poète mélancolique, Dajak a enregistré de vraies guitares et basses, de vraies batteries (ici jouées par son batteur Vincent Charpin) ainsi que des synthétiseurs analogiques. Le rendu se veut être comme son solo de guitare à la fin de la chanson : explosif et bouleversant.



Concernant la mise en images, Dajak s’entoure toujours de Maxime Ellies. Ce bleu est omniprésent et se renforce tout au long des scènes. Une couleur pour montrer la profondeur et la force des émotions. Une œuvre intemporelle que l’on vous recommande munis de vos meilleurs écouteurs !

Découvrez “Bleu électrique” de Dajak :