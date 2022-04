Davodka se réinvente avec le clip de “Requiem for a Drill”

Le rappeur Davodka est de retour avec le clip de “Requiem for a Drill”, un son qui change de ses habitudes. On vous en parle sur aficia.

Le 10 décembre 2021, Davodka sortait Procès Verbal, un sixième projet solo fort de 16 tracks, et doté de belles collaborations : Swift Guad, Daddy Mory, Deadi… Où le rappeur issu du 18ème arrondissement de Paris nous balance sa musique brute et incisive.

Si Davodka sillonne un peu la France en ce début d’année avec plusieurs concerts passés et à venir, il vient également de lever le voile sur “Requiem for a Drill”, un clip au titre doublement évocateur. Et l’artiste ne déçoit pas. L’ADN Davodka est bien présent, mais construit dans une musicalité différente, avec comme fil conducteur un constat global de la société. L’écriture est toujours aussi impactante, avec ce petit coté mélancolique juste savoureux.

Découvrez “Requiem for a Drill”, le clip de Davodka :