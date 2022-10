Décès de Luv Resval : une étoile montante s’en est allée

Le rappeur français Luv Resval est décédé dans la nuit du 21 octobre. Une triste nouvelle que le monde a appris à travers un communiqué Instagram. Une annonce approuvée par la famille. L’origine du décès : une « grave crise d’asthme » . Luv Resval avait 24 ans.

Kickeur confirmé, baignant dans la pop culture, le public l’avait notamment découvert dans son dernier album Étoile Noire que nous avions adoré. Grâce à sa double réédition en début d’année, le projet venait tout juste d’être certifié disque d’or. Des collaborations marquantes (Freeze Corleone, alkapote, luji..), sont aussi d’incandescents phares de sa carrière.

Une technicité indéniable, une adaptabilité en freestyle terrifiante, le jeune artiste avait toutes les cartes en mains pour suivre une grande ascension. En plein développement de son univers, il devait sortir un nouvel album : Mustafar. À cette heure, aucune information n’a été divulguée sur la sortie ou non du projet.

La scène FR rend hommage

Rapidement, dans les heures qui ont suivi le décès, nombreux ont été les artistes à rendre hommage à Resval.

Freezer Corleone, Bigflo et Oli, Alkapote, Jean Jass, Vladimir Cauchemar, et bien d’autres ont souhaité « courage » à la famille et ont rendu hommage à un artiste « talentueux et créatif ».

REP Luv resval — PHILLIPE LIN (@freezecorleone) October 21, 2022 Repose en paix Luv Resval 🙏✨❤️

Pensée pour sa famille et ses proches. — Georgio (@Georgioxv3) October 21, 2022

repose en paix Luv Resval — alpha wann (@AlphonsoTheDon) October 21, 2022 Un grand artiste vient de nous quitter. Je suis bouleversé… si jeune. Toutes mes pensés et toutes mes forces vont vers sa famille et ses proches.

Je n’arrive pas à y croire.

Un grand artiste.

Repose en paix Luv Resval 🖤🕯🙏 pic.twitter.com/mfImkNYQBX — Waxx (@waxxgyver) October 21, 2022

Le reste de la toile a elle aussi rendu hommage au rappeur. Plus de 80 000 tweets ont envahi l’oiseau bleu durant près de trois jours.

Codéine ?

Mais c’est également cette même toile internet qui a ramené ce décès à certaines polémiques, notamment autour de la consommation de drogue excessive de l’artiste (notamment de lean, alias Purple drink), que certains ont aisément associée à ce décès. Depuis plusieurs jours, Luv Resval est devenue malgré lui, l’étendard français de la lutte contre consommation de cette drogue.



Pour autant, à ce jour, cette affiliation n’a pas été confirmée par les proches de l’artiste.

Au levé du jour, les soldats seront aux portes de la ville,

Faut qu’on m’sauve de la mort ou qu’on m’sauve de la vie,

Faut qu’on sorte de la vite, le combat des anges et les forces de la nuit

Le reflet du shinigami qui s’approche de la vitre,

Elle est parfois belle mon époque, je la vis, on est pauvres, cela dit… Luv Reseal, “Tout s’en va”

aficia, en son nom et celui de la rédaction adresse ses sincères condoléances à l’équipe et à la famille de l’artiste.

Lucas Laberenne.