Avec “Ne lâche pas”, Demi Portion affirme une nouvelle fois sa position dans le rap

Demi Portion est de retour avec “Ne lâche pas”, en toute modestie mais avec beaucoup de talent. Le clip est à voir sur aficia.

Une direction musicale naturelle, aucun forçage. À 37 ans, Demi Portion continue de déverser l’encre de sa plume habile, et deux projets ont vu le jour courant 2020. D’abord, un LP : La bonne école, sorti en janvier. Puis 1990, un EP concis de 9 titres.

Et c’est le clip de “Ne lâche pas” qui vient d’être publié, avec une réalisation simple, en noir et blanc, dans la lignée de ses morceaux actuels. On a le droit à un rap pur, axé sur les mots et le vécu, sur les valeurs d’une musique qu’il maîtrise. Le côté simple et terriblement efficace d’un rap authentique.

Découvrez “Ne lâche pas”, le clip de Demi Portion :