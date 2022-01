DERK16 : son clip #Alim6 – “Signature”

DERK16 est de retour avec un nouveau titre de sa série #Alim. Un numéro 6 à la hauteur des précédents, un concept qui ne promet que du bon pour la suite, mise en lumière d’un talent à suivre.

Le concept est simple. Le rappeur marseillais DERK16 se filme devant un magasin d’alimentation et lâche son meilleur texte. Lancé il y a un an, la série #Alim semble plaire. Cette dernière cumule à ce jour plusieurs millions de vues, et ses scores ne cessent de croître. Le rappeur signé chez Némésis Musik (Fianso) x Belem Music, devrait continuer sur cette belle lancée avec cet épisode #Alim6 dénommé “Signature”.

Une étoile montante…

Un énième artiste qui rappe la rue me diriez-vous ? Eh bien pas tout à fait. Certes, les thématiques abordées gravitent autour de ces sujets, mais pas seulement. DERK16 parvient surtout à capter son auditeur par une musicalité singulière (afro, hip-hop) et une authenticité spontanée . Au fil des épisodes, l’on y découvre un artiste abordant des phases aussi mélodiques que rythmées, old school, que nouvelle vague. En un an, et pour six épisodes, l’évolution est déjà nette, la fanbase semble stable. Le marseillais possède de nombreux atouts et influences (Alpha 5.20,Booba, Salif, Le Rat Luciano, Alonzo) qui ne demandent qu’à être approfondis.

On vous aura prévenu, gardez une oreille attentive sur ce jeune talent…

Découvrez DERK16 et son dernier clip #Alim6 – “Signature” :