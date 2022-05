Dermot Kennedy songe à l’amour sur “Something To Someone”

Quatre ans après le succès de son premier opus, Dermot Kennedy amorce son retour avec le mélancolique “Something To Someone”. C’est à découvrir sur aficia !

Dermot Kennedy est incontestablement l’une des étoiles montantes de ces dernières années. Il profite d’une notoriété internationale grandissante, notamment confirmée par les deux titres à succès “Outnumbered” et “Power Over Me” figurant tous deux à la tracklist de Without Fear, son premier opus paru en 2019. Écoulé à plus d’1,5 millions d’exemplaires, ce disque a su cueillir le public, en partie grâce à des mélodies fédératrices et une plume à la fois sensible et universelle.

L’univers musical de l’artiste se révèle riche de multiples influences, entre folk, électro et hip-hop. Un éclectisme affirmé qui est sublimé par la voix délicieusement rauque de Dermot Kennedy. Il nous tardait donc de réentendre ce timbre si singulier. C’est ainsi qu’après de nombreux mois d’absence, l’auteur-compositeur et interprète irlandais opère son retour avec un nouveau single intitulé “Something To Someone”.

La vulnérabilité du cœur

Pour célébrer son comeback, Dermot Kennedy mise sur la sobriété, livrant une ballade mid-tempo aux accents pop-folk. Les arrangements organiques, soignés et harmonieux, mettent indéniablement en valeur la fêlure du timbre de voix de l’artiste. La charge émotionnelle de la chanson n’en est que plus exacerbée. Aussi, le chanteur joue avec les rythmes en alternant brillamment entre refrains entêtants et un pont, sans fioritures, en piano-voix.

“Voir ta silhouette sous les réverbères d’or / Mais à chaque fois que je m’approche, tu bouges / Et je suis juste parti avec la vérité / Tu m’aimais plus que quiconque / Nous étions si haut / Nous étions perdus quand nous étions jeunes / Mais tu étais mienne” scande Dermot Kennedy en évoquant le souvenir d’une belle histoire d’amour. Comme à l’accoutumée, l’artiste injecte de la poésie dans un texte impactant. Avec “Something To Someone”, il explore, non sans mélancolie, les instantanés de cette idylle lointaine.

Écoutez “Something To Someone”, le nouveau single de Dermot Kennedy :