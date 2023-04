Diego Spé : pour une âme solitaire…

Le 22 avril, l’artiste toulousain Diego Spé a signé son retour en dévoilant un titre clippé dénommé “Âme seule”. Un single intimiste, incarné avec sincérité, que l’on vous propose de découvrir.

Cela fait quelques temps que la rédaction tend son oreille sur le travail de cette pépite toulousaine : Diego Spé. C’est avec son titre “Pellicule”, sorti il y a deux ans, que nous l’avions découvert, dévoilant d’ailleurs dans le même temps le travail de réalisation d’Hugo Breams. Deux talents du Sud-Ouest, l’un pour le son et les mots, l’autre pour l’image, il ne nous en fallait pas plus pour piquer notre curiosité.



Depuis, Diego Spé a bien continué de tracer son bout de chemin, et voici voilà que sa route rencontre à nouveau celle de nos playlists avec la sortie toute récente d’un single, sobrement nommé “Ame seule”. On y retrouve un Diego dans une écriture intime, poétiquement illustrée par la réalisation de Mathilde Poujade.

Un titre sincère

Côté texte, l’artiste le décrit lui-même, “Âme seule est une musique intime, qui accroche le cœur à ses tourments. L’artiste y dévoile ses fissures et s’ouvre à lui-même. À la recherche d’une autre, comme d’une âme sœur. Il s’enfonce dans ses ténèbres et ne trouve là que son âme en peine”.

Comment penser les plaies d’une relation disparue sans avoir cette sensation d’imposture ou d’abus vis à vis de celles qui suivent ? Autant de questions clamées, criées, rappées et incarnées avec intimiste dans ce morceau. Un thématique qui n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler le dernier album de Lomepal (chronique à lire ici), à la différence près que Diego semble ici nous donner une pointe d’espoir dans la fin de son morceau.



En bref, il n’y a pas à dire ça fonctionne.

Ça fonctionne car sincère et vocalement maturé / interprété.

Ça fonctionne car les choix dansés, enflammés ou étoilés de Mathilde Poujade parachèvent l’incarnation de cette âme errante en quête de repos.

Chaque sortie en atteste, Diego Spé cherche l’évolution, et ce, dans le bon sens du terme !

Découvrez “Âme seule”, le dernier clip de Diego Spé :