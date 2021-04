Dimmi est de retour et propose de nous enivrer avec son nouveau clip “Don’t Think About You” à découvrir sur aficia.

Dimmi fait sans doute partie de ces artistes coups de cœur que nous avons découvert en 2020 et que nous nous sommes empressés de vous faire découvrir également. On se souvient de son single “Anything You Want” balancé peu avant l’été.

Avant cela, il y a eu l’EP Promesses, avec un style plus deep, plus chill à la Bakermat. Artiste hybride sans complexes et sans barrière, l’artiste s’est également déjà offert des remixes pour Kylie Minogue et Lenny Kravitz. Il cumule aujourd’hui les 60 millions de streams sur les platefortmes de streaming et revient avec un nouveau summer hit !

👉 DIMMI : son Live Session exclusif pour aficia !

DIMMI a le sens de la fête !

Avec son nouveau single “Don’t Think About You”, Dimmi dévoile un univers plus électro-pop qu’auparavant avec une mélodie accrocheuse et un refrain épique comme on les aime. L’univers et cette légèreté rappellent forcément un autre univers en provenance des pays Nordiques, celui de Kygo.

Dans le clip, une bande de copains investissent une bâtisse qu’ils retapent à leur convenance et font appel à Dimmi pour mettre l’ambiance à la soirée ! Une soirée post-confinement qui donne envie…

Découvrez le clip “Don’t Think About You” de Dimmi :