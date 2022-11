Diva Faune leur nouveau morceau : “You’re Gonna Want It Now”.

Diva Faune nous dévoile “You’re Gonna Want It Now” à travers une session live, et c’est à découvrir sur aficia.

Ce groupe français, électro pop, composé de Yogan Le Fouler-Barthel, Jérémy Benichou et Valentin Franceries, connu avec leur titre “Get Up” feat Léa Paci . Avec une énergie débordante ils ne cessent de faire danser les foules. En effet il y a quelques mois Diva Faune nous a révélé “The Club Will Get You”, une introduction à leur prochain album attendu pour début 2023.

Un live session en guise d’illustration à leur nouveau titre “You’re Gonna Want It Now”. C’est sans fioritures, que nous les voyons jouer en reprenant avec précisions les codes du rock. Un style musicale qui est d’ailleurs ancré dans leur ADN. A travers cet live session c’est une énergie et une chaleur indiscutable traverse l’écran pour venir nous percuter. Un hymne à la fête qui va électriser les foules.

Un titre à écouter sans hésitation, si vous êtes en recherche de motivation, pour démarrer une journée avec un plein d’énergie… Ou tout simplement pour danser.

Découvrez la session live de Diva Faune sur le titre “You’re Gonna Want It Now” maintenant :