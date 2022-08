On le présente plus ! Chaque année, DJ Earworm dégaine son mashup des tubes du moment ! Voici celui de l’été 2022.

Toutes les reines de la pop y sont ! Et pour cause, elles sont nombreuses à avoir signé un tube ces dernières semaines. Dans le nouveau ‘Summermash’ 2022 de DJ Earworm, on retrouve Lizzo, Kate Bush, Dua Lipa, Karol G, Camila Cabello ou encore Doja Cat. Elles sont toutes là !

Découvrez le mashup de l’été 2022 par DJ Earworm :

Découvrez la liste des titres intégrés au ‘Summermash’ 2022 :

Lizzo – About Damn Time

Kate Bush – Running Up That Hill

Jack Harlow – First Class

Harry Styles – As It Was

Joji – Glimpse of Us

Nicky Youre & Dazy – Sunroof

Harry Styles – Late Night Talking

Bad Bunny – Me Porto Bonito

Calvin Harris with Dua Lipa & Young Thug – Potion

KAROL G – PROVENZA

Camila Cabello (feat. Ed Sheeran) – Bam Bam

Doja Cat – Vegas