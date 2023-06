DONAMARIA est de retour ! L’auteure-compositrice-interprète a dévoilé son second EP ‘Anamnesya’. Un opus sincère où elle continue de se confier. aficia a découvert ce projet pour vous.

Originaire de Bordeaux, DONAMARIA persiste dans le domaine musical en offrant son tout dernier EP Anamnesya. Après le succès de son premier disque Amnesya, la chanteuse dévoile la suite de son projet en proposant son second EP. Dans ce premier opus signifiant perte de mémoire, l’artiste avait abordé des sujets compliquées comme la dépression et l’autodestruction. Cette fois-ci, DONAMARIA continue de se confier. Anamnesya désigne réminiscence et se ressouvenir en grec. Cet EP vient donc compléter et clôturer ce voyage.

DONAMARIA lâche prise avec Anamnesya

Ce nouveau projet est composé de six titres. L’interprète nous emmène dans son univers singulier mêlant des mélodies captivantes et des textes sensibles. Cet opus aborde l’acceptation ainsi que la réappropriation de son corps et de ses émotions… Le timbre délicat et puissant de sa voix accompagne ses nouvelles chansons. DONAMARIA nous invite dans un univers introspectif où se mélangent ombre et lumière. Elle décrit également le chemin de la guérison afin d’atteindre l’équilibre et l’apaisement.

La chanteuse a choisi le style électro pop pour sublimer ses textes. En effet, l’artiste vient se réfugier dans cet univers à la fois électrique et poétique. Le titre “Demain” est particulièrement marquant avec ses sonorités électroniques entêtantes et mélodieuses. Ce morceau est né durant une soirée de doutes où les pensées de DONAMARIA étaient sombres. De plus, elle rajoute sur ses réseaux sociaux :“Elle est sortie de moi comme pour m’extirper de ce mauvais mood. DEMAIN c’est l’envie de se reconnecter au monde, le besoin d’extérioriser ses pensées par le mouvement, et le fait d’accepter que la noirceur nous suive parfois”. Un EP qui nous fait du bien et qui nous envoute.

Découvrez l’EP Anamnesya par DONAMARIA :