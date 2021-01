DUO nous séduit avec “Don’t Judge” !

DUO c’est un nouveau groupe musical qui se met en scène avec “Don’t Judge”. C’est à découvrir sur aficia.

Pour son nouveau projet simplement appelé DUO, Luke Pritchard (chanteur et leader de The Kooks) a fait appel à son compagne Ellie Rose. Ensemble, ils forment un duo chic et élégant où virevoltent les sonorités pop, rock, et quelques sonorités électroniques.

“Don’t Judge”, premier extrait d’un premier album disponible ce vendredi 18 décembre, se trouve à la croisée de l’indie-pop rétro et de la chanson française moderne. C’est enivrant, entêtant et ça brûle d’amour et de passion, même dans le clip !

Découvrez “Don’t Judge” de DUO :