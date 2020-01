Edward Maya nous propose un air de liberté avec “Be Free”

EDWARD MAYA Actualités Discographie Concerts

Le roumain Edward Maya continue sa carrière et dévoile un nouveau single “Be Free” pour démarrer 2020. C’est en écoute sur aficia.

Si pour beaucoup d’entre nous, la carrière d’Edward Maya s’est arrêtée à « Stereo Love » son énorme succès sorti il y a tout juste dix ans, et bien détrompez-vous ! L’artiste de 33 ans continue de sortir ici et là quelques titres et traverse le monde dans le cadre de sa tournée. Alors même s’il ne côtoie plus le sommet des charts comme au temps de “This is My Life”, sa recette n’a pas changé.

En effet, Edward Maya est de retour avec un nouveau single baptisé “Be Free” sur lequel il retrouve d’ailleurs Vika Jigulina. Une collaboration nostalgique pour les nombreux fans. ”Be Free” est comme une ode à la liberté avec toujours cette production électro dont seul l’artiste a le secret.

Découvrez “Be Free” le nouveau single d’Edward Maya :