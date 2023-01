Ehla signe un retour “Magique” avec son nouveau single !

C’est un retour que l’on attendait beaucoup à la rédac, celui d’Ehla. En ce début d’année, l’artiste nous dévoile l’excellent “Magique”. On vous en parle sur aficia !

Son dernier EP Pas d’ici nous avait saisis par son style unique, sa plume et cette voix au grain chaleureux. Ehla réussi avec brio l’exercice de nous émouvoir et de nous faire danser grâce à sa réflexion sur des thèmes personnels mais aussi universels. Trois ans après, l’artiste marque un joli retour qui laisse présager un album tout aussi bon que le précédent.

La magie fait son effet

Dans la continuité d’un style qui lui colle à la peau et lui va à ravir, Ehla met en avant dans son nouveau titre “Magique” une pop moderne qui s’influence du r’n’b et des années 90’s. Un doux mélange qui propose une musique poétique, rythmée et incontestablement addictive. Elle y décrit le « sentiment d’apesanteur dans lequel on peut être quand on rencontre quelqu’un et que la magie opère réellement, comme si tout était soudainement en pause ». Pour parfaire le tout, le clip qui l’accompagne joue sur ce sentiment avec une esthétique soignée qui fait plaisir à voir.

Un retour dont on est ravis et dont on vous conseille fortement l’écoute !

Découvrez “Magique” d’Ehla :