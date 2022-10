Elephanz invite Liv Del Estal sur “Time For A Change (Can You Feel It)”

Afin de célébrer le succès de son titre phare paru il y a dix ans, Elephanz réenregistre “Time For A Change (Can You Feel It)” aux côtés de Liv Del Estal. C’est à découvrir sur aficia !

Les mélodies pop-rock et électro des deux frères composant Elephanz rythment nos quotidiens depuis près de quinze années maintenant. Il ne fait nul doute que le refrain imparable du titre “Time For A Change”, dévoilé il y a déjà une décennie, est connu par tout un chacun. Naturellement appréciée par le public du tandem, cette chanson a profité de nombreuses diffusions sur les ondes et a également habillée plusieurs spots publicitaires, notamment pour la Fnac et Volvo.

Une mise en lumière comme un accélérateur de carrière. Après un premier opus prometteur portant le nom du single à succès, Elephanz présentait alors, en 2017, un deuxième disque simplement intitulé Elephanz et couronné de succès puisque certifié disque d’or grâce à plus de 50 000 copies écoulées.

Elephanz x Liv Del Estal : un rework rafraîchissant !

Après plusieurs années de travail dans l’ombre, 2023 verra enfin le grand retour du duo avec un troisième effort actuellement en cours de préparation ! Mais avant de revenir avec un ensemble de compositions originales, les frères tenaient à célébrer les dix ans de “Time for a change” en dévoilant une toute nouvelle version réorchestrée pour l’occasion et interprétée aux côtés de la talentueuse Liv Del Estal.

Cette version résolument moderne rebaptisée “Time For A Change (Can You Feel It)” renoue avec le disco, un genre musical plus que jamais à la mode ! Cette parure rétro exacerbe le potentiel dansant et entêtant de la piste. Nous retrouvons ainsi l’indémodable refrain chanté en anglais par Elephanz, tandis que couplets sont confiés à la voix suave de Liv Del Estal. “Je sais tout c’qu’il y a à savoir / De mes journées, de mes espoirs / Et mon cœur me dis tout bas” entonne la chanteuse sur un pont saisissant, au son des crissements du synthé. Le clip révèle des heures joyeuses et inspirantes passées en studio, sous une température caniculaire. De quoi faire pétiller nos jours d’automne !

Visionnez le clip du rework de “Time for a change (Can You Feel It)” :