Eliott Jane : le clip de “Billie” 

Après la sortie d’un premier EP l’année dernière, Eliott Jane est de retour pour notre plus grand plaisir avec “Billie”. C’est à découvrir sur aficia.

Sur aficia, on aime découvrir les artistes dès le début de leur carrière et suivre leur chemin ensuite. C’est le cas avec Eliott Jane, découvert l’année dernière avec son premier EP baptisé Liberté chérie.

Toujours aussi pop et virevoltant, l’artiste originaire de Lyon signe avec “Billie” un titre diablement efficace et osé dans son thème. En effet, l’artiste évoque la différence et le harcèlement, deux thèmes jamais évidents à mettre en chanson. Pour ce faire, elle a confié la réalisation à un binôme qui fonctionne, à savoir Hoshi et Eddy Pradelles (déjà derrière quelques hits pour Claudio Capéo ou Amir).

Le temps d’une chanson, Eliott Jane raconte son vécu à travers l’histoire de Billie, un jeune garçon de onze ans perçu comme étrange, victime de violences et de rejet. Billie incarne l’ambivalence sexuelle et tous ceux dont la singularité isole et fait souffrir.

Découvrez “Billie”, le nouveau clip de Eliott Jane :