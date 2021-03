Elisa Tovati & John Mamann chantent “Tout va bien” en live !

Elisa Tovati et John Mamann chantent le titre “Tout va bien” en live dans le At Home d’aficia. C’est à revivre sans plus attendre !

Ce mercredi 10 mars, Elisa Tovati et John Mamann étaient les invités de notre émission en direct At Home. Un show diffusé sur aficia, YouTube et Facebook. Durant cette émission, le tandem a eu l’occasion de revenir sur sa longue amitié, de répondre aux questions des internautes et d’évoquer la belle collaboration sur le titre “Tout va bien”.

La cerise sur le gâteau ? En fin d’émission, Elisa Tovati et John Mamann nous ont offert une version live en mode ‘At Home’ du titre “Tout va bien”. De quoi apporter un très beau rayon de soleil dans nos coeurs.

aficia te propose de revivre ce petit live improvisé, beau et doux cadeau de Elisa Tovati et John Mamann.

Découvrez la version live de “Tout va bien” d’Elisa Tovati et John Mamann :