Ella Vincent : le clip de “Accro”

Ella Vincent nous livre le clip de “Accro” afin d’accompagner la publication de son EP Pile ou Face. C’est à découvrir sur aficia.

“Accro”, voilà un sentiment parfois dévastateur… C’est bien le discours abrasif que nous livre Ella Vincent en tentant de décrire la relation toxique, le cercle de la violence afin de faire “entendre la voix des femmes victimes de violences conjugales”.

Sonnant comme une étrange ritournelle, “Accro”, extrait de l’EP Pile ou Face, laisse entrevoir l’univers alliant chanson et pop de Ella Vincent. Après “Pile ou Face” et “Mes nuits blanches” et arrive une fois de plus nous séduire, de la plus simple des manières…

Découvrez “Accro”, le nouveau clip de Ella Vincent :