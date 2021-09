Emily Loizeau affronte “Le poids de l’existence”

Emily Loizeau confirme la publication de son futur opus avec le clip habillant “Le poids de l’existence. C’est à découvrir sur aficia.

Le rendez-vous est fixé au 17 septembre, c’est ce jour-là que Emily Loizeau dévoilera au public son album Icare. Un opus écrit durant le confinement et qui porte la signature du réalisateur et musicien John Parish.

L’auteure, compositrice et interprète se mettra en scène sur cet opus qui se dessine comme un journal de bord, un journal intime avec un regard sur le monde.

Le monde, elle le dessine dans “Le poids de l’existence« , un titre et un clip qui laisse entrevoir la sensation parfois vertigineuse de la perte, une sensation de changement perpétuel avec, en fin de compte, l’espérance de pouvoir changer les choses.

Beau et poétique, fragile et puissant, “Le poids de l’existence » est parfaitement mis en relief par les images que l’on doit à Aude-Léa Rapin et nous laisse ainsi une très belle carte de visite afin de nous faire patienter jusqu’au 17 septembre.

Découvrez “Le poids de l’existence », le nouveau clip d’Emily Loizeau :