Emma Siaud veut “Danser encore”

Emma Siaud présente la sortie de son EP Premières fleurs en dévoilant ce nouveau clip “Danser encore” qui mêle fête et mélancolie et c’est à découvrir sur aficia.

Danser pour se libérer

Sur un son pop, des images d’une soirée, comme chacun de nous l’a déjà probablement vécu. Une soirée pour oublier et pour se libérer des différents tourments, des différentes émotions qui parfois altèrent le quotidien. Une soirée où danser est un échappatoire physique, mais surtout moral. Tout au long du clip, nous suivons la chanteuse et son évolution au cours de la soirée. Par ailleurs, c’est sans surprise que la danse est mise au premier plan.

Malheureusement, lors de ces soirées, l’heure d’aller se coucher arrive souvent trop tôt. La nuit laisse alors place au lever du jour qui s’accompagne de la nostalgie du moment passé et où la réalité reprend le dessus.

Découvrez dès maintenant “Danser encore” de Emma Siaud :

Emma Siaud en quelques mots

Cette jeune artiste de 23 ans a grandi en Nouvelle-Calédonie. Où elle s’est construite tiraillée entre l’ennui lors de son enfance et la quête de sens de son adolescence. Elle rejoint le conservatoire pour apprendre la trompette ainsi que le piano, ce qui lui permet de baigner entre le jazz et les musiques latino-américaines. Une fois majeure elle rejoint la métropole pour répondre à son envie de liberté. Elle puise dans son vécu et ses sentiments pour écrire ses chansons et les dévoiler au grand jour. En introduction à son EP l’artiste a dévoilé un premier clip “Doutes” où la trompette, son instrument de prédilection, est mise à l’honneur.