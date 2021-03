Énaé nous invite à l’évasion avec “YeaYea”

Énaé continue de distiller ses productions et mise cette fois sur “YeaYea”. Le clip est sur aficia.

Énaé est une artiste que nous avons déjà largement eu l’occasion de mettre en avant dans notre sélection Urban Pop. En effet, la chanteuse, auteure, compositrice a largement multiplié les sorties…

“Time”, “Tell Me”, “Danse pour moi”, “Vérité” ou encore “You”… autant de titre que nous avions fait le choix d’intégrer dans notre playlist dédiée à la musique urbaine et à la découverte.

Cette fois c’est avec le clip qui habille “YeaYea” que Énaé fait l’actualité. Avec ce titre, présent sur son EP 509, Énaé souhaite nous exposer ses inspirations et essentiellement la culture des scènes nigérianes et caribéennes. Ça donne forcément un piste dansante et au rythme afro, véritable invitation à danser et à entrer dans l’univers de Énaé.

Découvrez “YeaYea”, le nouveau clip de Énaé :

Découvrez l’EP 509 de Énaé :