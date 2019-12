Esmé redonne vie à son titre “Come with Me”

Esmé annonce la venue d’un EP avec une relecture de son titre “Come with Me”. C’est à découvrir sur aficia.

Esmé est une artiste australienne, originaire de Sydney, qui a eu l’occasion de se faire remarquer en 2017 avec le titre “Come with Me”. C’est alors le début d’une belle aventure pour la jeune artiste qui multiplie les rencontres, les collaborations, les scènes et les voyages.

De quoi permettre à Esmé de proposer en 2020 son premier EP, fruit d’une belle collaboration avec Royce Wood Junior (NAO, Jamie Woon), Twilite Tone (Kanye West, Gorillaz) et Chris Penning.

Ce projet, elle le présente avec “Come with Me”, mais dans un nouvelle lecture musicale. En effet, si la première version était très jazz, ici on s’oriente vers une production tout en finesse, éthérée dans sa forme. Cette version est le résultat du travail d’Amillian, producteur Allemand, qui permet ainsi à ceux qui connaissent déjà Esmé de mieux appréhender son nouvel univers musical.

Il faut donc s’attendre à un EP qui aura comme ADN le jazz, certe, mais qui sera porté par une touche bien plus moderne, alliant soul et nimbe électro.

Découvrez “Come with Me” d’Esmé :