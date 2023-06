Esmée propose son premier single poignant “Écho”

Après une participation réussie à la dernière saison de The Voice, Esmée dévoile son tout premier single “Écho”. Un titre touchant où la jeune artiste se confie sur sa maladie. aficia a écouté ce morceau pour vous.

L’ancienne candidate de The Voice se lance en solo ! Le 24 avril dernier, Esmée a offert son tout premier single “Écho”. La jeune femme s’était fait remarquée lors de l’émission avec sa reprise de “Ne me jugez pas” de Camille Lellouche. Par la suite, la chanteuse se fait repérer par le label Jo&Co où elle signera. À l’âge de 21 ans, Esmée est originaire du sud de la France.

Dans ce morceau co-écrit par Aïtone et Lili Poe, elle se livre sur sa maladie, le syndrome de Gilles de la Tourette. Elle parle donc de cette pathologie en expliquant qu’elle a réussi à s’en sortir. Elle rajoute pour pure charts :“Il parle aussi des cœurs qui m’ont portée tout au long de ma vie et qui m’ont sauvée. Il me tient à cœur parce que c’est mon premier, et je trouvais ça important que ça parle vraiment de ma vie et de ce qui a fait que je sois là aujourd’hui”. Esmée se livre durant cette balade touchante, sincère et mélodieuse au refrain intense.

La musique comme moyen d’expression

Victime de harcèlement pendant son enfance, Esmée s’est réfugiée dans la musique pour affronter les critiques et se libérer. Ainsi, elle aborde de façon délicate, sensible et émouvante ce sujet. Sa voix puissante accompagne la mélodie du morceau. Actuellement, l’artiste est en pleine préparation de son tout premier EP qui devrait sortir dans les prochains mois.

Découvrez le titre “Écho” de Esmée :