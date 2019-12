Etienne de Crécy livre son album live ‘Space Echo’

Etienne de Crécy est aujourd’hui dans les bacs avec un format live. Space Echo est en écoute sur aficia.

Etienne de Crécy ne se présente plus ! À maintenant 50 ans c’est l’un de maître de la musique électro ‘Made in France’. Depuis 1992 il fait danser les foules et il ne semble pas encore prêt à rentrer aux vestiaires.

Pour preuve, celui qui a eu l’honneur d’être nommé aux Victoires de la Musique en 1998 est l’une des têtes d’affiche du Festival Art Rock que nous allons le plaisir de vous faire vivre en direct, un fois de plus. Mais l’heure est à la musique, la musique live, avec Space Echo capté durant un show à Nyon…

Etienne de Crécy rend hommage au public

Avec cet opus, Etienne de Crecy permet de revivre son nouveau show, le Space Echo. Et ici l’album live se dépose également comme un hommage au public.

Au-delà du plaisir de pouvoir encore les compositions d’Etienne de Crécy dans les conditions du direct, le producteur a fait le choix d’exposer une date très particulière, celle du 27 juillet dernier lors du festival Paléo. La météo est catastrophique, des trombes d’eau tombent sur le festival et sur le public. “La météo est déplorable. Il pleut beaucoup. Si le vent se lève nous serons obligés d’annuler la représentation : le matériel installé sur scène ne peut pas recevoir une goutte d’eau. Heureusement la protection est efficace et la scénographie est à l’abri. Mais pas le public qui reçoit des trombes d’eau. J’ai peur que les gens n’arrivent pas à suivre dans ces conditions et subissent le concert. Je me trompe totalement sur le public du Paléo. Dès les premières secondes je suis soulevé par l’enthousiasme de la foule trempée jusqu’à l’os. Rien n’entrave leur énergie. La pluie a perdu la bataille, elle s’arrête rapidement contrairement à la ferveur de l’audience. J’ai choisi de graver l’enregistrement de ce concert en gratitude à cette émotion. J’espère qu’elle transpire à travers les microsillons.”

Et qu’Etienne de Crécy se rassure, impossible d’imaginer à travers cette galette la météo, on imagine bien plus facilement une foule en délire devant les set toujours très pointus du producteur qui semble ne pas prendre une ride musicalement parlant. Bref, vivement les 29, 30 et 31 mai prochain pour profiter du show d’Etienne de Crécy durant le Festival Art Rock.

Découvrez Space Echo, le nouvel album d’Etienne de Crécy :